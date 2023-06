Albanella: la biblioteca entra nel sistema interbibliotecario “Paestum Alto Cilento”

La Biblioteca Comunale di Albanella ha aderito al sistema bibliotecario “Paestum Alto Cilento” voluto dall’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento di cui l’ente, retto dal sindaco Renato Iosca, fa parte.

L’obiettivo dell’adesione: ecco i dettagli

L’adesione ha lo scopo di valorizzare i servizi e le iniziative della biblioteca comunale essenziali per lo sviluppo culturale e sociale delle comunità.

L’idea, nata dall’Unione dei Comuni, è un modo per mettere in rete tutte le biblioteche comunali, le biblioteche scolastiche e le biblioteche private presenti sui vari territori. In questo modo si potrà attuare una cooperazione bibliotecaria che, garantendo l’integrazione e la diffusione dei servizi delle risorse librarie e documentarie esistenti, potrà offrire ai cittadini un’offerta più ampia.

L’obiettivo è quello di avvicinare la popolazione alla lettura offrendo un catalogo il più ampio possibile, in modo da soddisfare i più disparati interessi di ogni cittadino.

I Comuni che hanno parteciperanno

Hanno aderito all’importante iniziativa culturale i comuni di Agropoli, Cicerale, Capaccio Paestum, Giungano, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Prignano Cilento, Perdifumo, Rutino, Torchiara.

Particolarmente centrata appare la promozione della lettura nel meridionale, anche alla luce dei dati diffusi quest’anno dall’Istat. I lettori meridionali, infatti, sono molti meno di quelli del centro nord. Al sud solo il 27 percento circa degli intervistati ha dichiarato di aver letto almeno un libro, contro il 46 percento circa del centro-nord.