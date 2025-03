Albanella, incidente in scooter. Diciassettenne ricoverato

Erano circa le 11:15 di questa mattina quando due fratelli, entrambi minorenni, residenti ad Albanella, hanno perso il controllo dello scooter su cui viaggiavano all’altezza di località Iscalonga, a poca distanza dalla loro casa.

I soccorsi

Per il diciassettenne alla guida dello scooter è stato necessario il ricovero presso l’ospedale di Roccadaspide per le varie ferite riportate mentre l’altro fratello, di quattordici anni, per fortuna è rimasto illeso.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, al comando di Sofia Strafella che hanno ricostruito la dinamica del sinistro: il mezzo ha perso aderenza con la strada in una curva.

Allertato immediatamente il 118, il diciassettenne è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza della Valcalore di Roccadaspide.