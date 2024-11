Albanella: donate tende ignifughe alla scuola dell’infanzia di Borgo San Cesareo

Continuano senza soste le attività dell’associazione di Albanella “La Panchina”, presieduta da Emilia Verderame. I volontari dell’associazione, che da tempo si occupa di tutelare la salute dei cittadini anche attraverso l’installazione di defibrillatori e attraverso l’organizzazione di corsi di formazione per eseguire le manovre di primo soccorso, nei giorni scorsi hanno provveduto a donare delle tendine alla Scuola dell’Infanzia di località Borgo San Cesareo.

Le iniziative

Le tendine donate, già montate vicino alle porte e alle finestre della scuola, sono state realizzate a mano e con stoffa ignifuga a garanzia di sicurezza. Sempre nei giorni scorsi l’associazione ha anche sostituito il defibrillatore installato dinanzi ad un bar molto frequentato e sito in località San Nicola. Il progetto di cardioprotezione dell’associazione, da anni, viene portato avanti anche attraverso “La giornata per la vita e per Vito” che si tiene tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, a Borgo San Cesareo.

Le finalità

Grazie ai fondi raccolti e all’importante iniziativa, l’associazione, nel corso del tempo è riuscita a cardio proteggere numerosi comuni del territorio cilentano e non solo e a formare centinaia di volontari. Il progetto è nato in seguito ad una terribile tragedia: la scomparsa prematura del piccolo Vito Volonnino, venuto a mancare nel 2013, a soli cinque anni, a causa di un arresto cardiocircolatorio che lo strappò alla vita mentre si trovava in palestra. I genitori del piccolo Vito, attraverso l’associazione “La Panchina”, si sono adoperati per prevenire altre tragedie simili.