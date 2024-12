Albanella, auto contro palo. Padre e figlio di Altavilla Silentina in ospedale

Sono accorse tante persone, ieri sera, in via Tempa La Guardia, ad Albanella dove un uomo di circa 45 anni e residente ad Altavilla Silentina, ha perso il controllo del veicolo su cui viaggiava insieme a suo figlio di 15 anni e si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione.

Entrambi sono rimasti leggermente feriti dall’urto, ma per tutti gli accertamenti del caso è stato necessario il trasporto in ospedale.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa e i due uomini sono stati trasportati presso l’ospedale di Battipaglia.

Per liberare la strada dal veicolo si è reso disponibile un imprenditore agricolo con il proprio trattore e le operazioni sono state seguite dagli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum al comando di Sofia Strafella, e in servizio anche ad Albanella, che hanno lavorato per garantire la sicurezza stradale.

Due le pattuglie della Polizia Municipale impegnate.