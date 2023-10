Al via “Spendi in città”. Tante iniziative ad Agropoli per dare ausilio al commercio

L’Amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, lancia la campagna “Spendi in città”. Si tratta di un modo per tendere la mano agli esercenti i quali, da tempo, non vivono un momento storico favorevole per il settore. La decisione è maturata a seguito di una serie di incontri intercorsi con esercenti di varie aree cittadine proprio al fine di raccogliere suggerimenti e condividere proposte per un rilancio.

Le iniziative

La campagna promozionale verterà su cinque punti cruciali: la creazione di un’app con l’elenco dei negozi presenti in città, differenziati per zone, categorie merceologiche, ecc; infopoint, che oltre alle informazioni turistiche, potranno fornire anche notizie di tipo commerciale.

E ancora: materiale promozionale che verrà veicolato via social, oltre che con manifesti; organizzazione di eventi in varie zone commerciali della città; strade su cui sono presenti negozi che, a partire dal periodo natalizio, verranno ravvivate con filodiffusione, micro eventi e spettacoli stradali.

«Il settore commerciale – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi– vive ormai da tempo grandi difficoltà, che si sono acuite con il periodo del Covid per poi proseguire con l’ascesa sempre maggiore del commercio on line. Il piccolo esercizio commerciale non riesce a reggere il confronto con le multinazionali che praticano prezzi competitivi e spedizioni di prodotti che arrivano nel giro di pochi giorni. Ma in questo nuovo modo di comprare manca un passaggio, che talvolta è essenziale: servirsi dell’esperienza del venditore per poter ricevere un suggerimento, provare il prodotto, avere il gusto di poterlo scegliere e comprare nell’immediato. Insomma quello che viene tagliato è il rapporto umano, che è venuto a mancare. Da qui la volontà di riproporre una iniziativa che pure in passato è stata lanciata anche se in modalità e per ragioni diverse».

«Vogliamo fare in modo che l’esperienza e il gusto di scegliere le cose dal vivo torni di moda. Ci vogliamo provare insieme ai tanti commercianti che sono l’anima di ogni città. Proviamo ad immaginare una città senza negozi, sarebbe un corpo senz’anima. Con l’aiuto di tutti possiamo tornare al vecchio modo di fare compere per strada per riscoprire un gusto che sembra ormai passato di moda, quello di vedere le cose dal vivo anziché attraverso lo schermo di un computer o di uno smartphone e poter scegliere quello che più si addice ai nostri gusti e portarcelo a casa. Se poi sappiamo che quell’acquisto è funzionale a far vivere gli esercizi di vicinato sarà un motivo in più per acquistare nella nostra città» è il commento dell’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi Roberto Apicella.