Al via lo Zaino Sospeso Day: solidarietà scolastica al Sud

Il Lions Club, attraverso il Distretto Lions 108YA, promuove la prima edizione dello Zaino Sospeso Day, un’iniziativa di solidarietà che coinvolge Campania, Basilicata e Calabria. Un progetto nato con l’obiettivo di sostenere concretamente il diritto allo studio e aiutare le famiglie che, soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, si trovano ad affrontare maggiori difficoltà economiche.

Come funziona la raccolta del materiale didattico

L’iniziativa, ispirata alla tradizione del caffè sospeso, invita cittadini e famiglie a compiere un gesto semplice di solidarietà: acquistare e donare materiale scolastico, come quaderni, zaini, astucci, diari, penne e strumenti didattici, presso i punti di raccolta individuati dai Lions.

Il coinvolgimento del territorio e dei servizi sociali

A Sala Consilina, il Comune ha deciso di patrocinare e sostenere l’iniziativa, mettendo a disposizione anche l’attività dei propri Servizi Sociali, che individueranno, nel pieno rispetto della privacy e della dignità delle persone, le famiglie del territorio che potranno beneficiare del materiale raccolto. Il punto di raccolta cittadino è stato stabilito presso la Cartolibreria Trotta, in via Matteotti, dove sarà possibile contribuire donando gli strumenti didattici necessari.

Una rete di comunità per il diritto allo studio

Il materiale raccolto sarà successivamente destinato alle famiglie individuate dai Servizi Sociali, trasformando così la generosità dei cittadini in un aiuto concreto e diretto. Lo Zaino Sospeso Day non è soltanto una raccolta di materiale scolastico, ma rappresenta un importante esempio di collaborazione tra Lions Club, istituzioni, attività commerciali e cittadini, con un unico obiettivo: rafforzare la solidarietà all’interno della comunità.