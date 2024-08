Al via le candidature per la 3^ edizione della Convergenze Academy

Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l’innovativa tecnologia XGS-PON, comunica l’avvio delle candidature per la terza edizione della Convergenze Academy, realizzata con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

La Cybersecurity Edition della Convergenze Academy 2024 avrà come obiettivo la formazione di 12 giovani talenti nel campo della sicurezza informatica, attraverso il metodo Challenge Based Learning (CBL), un percorso di apprendimento basato sulla sfida. Il corso di formazione di 10 settimane si svolgerà presso la sede di Convergenze a Trentinara (SA) e si concentrerà sullo sviluppo delle competenze necessarie a ricoprire ruoli come Penetration Tester, Security Analyst, Incident Response Specialist e molti altri. Ogni sfida sarà seguita da workshop tematici tenuti in collaborazione con Mindstorm, startup del mondo della cybersecurity e dal nostro team di System Engineering.

I candidati dovranno essere under 30, preferibilmente residenti in uno dei Comuni del Parco, con un diploma di scuola superiore, e possedere conoscenze di base sulle reti e sul sistema operativo Linux. Le selezioni si svolgeranno tra l’1 e il 14 ottobre presso la sede Convergenze e prevedranno un test e un colloquio motivazionale. Agli studenti sarà fornito un notebook per la durata del percorso formativo.

Convergenze, con questo progetto, si pone ancora una volta come promotore dello sviluppo innovativo e sostenibile del territorio attraverso l’investimento formativo sui giovani, fornendo loro le competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro nel campo della cybersecurity e contribuendo alla crescita tecnologica ed economica del territorio.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha così commentato: “Siamo particolarmente orgogliosi di avviare questa terza edizione del Progetto Academy, progetto che ha riscosso un grande successo sin dalla prima edizione. Per Convergenze si tratta di un ulteriore passo avanti nel nostro impegno verso la formazione e lo sviluppo delle competenze tecnologiche dei giovani del territorio. La cybersecurity è oggi un ambito professionale centrale e in rapidissima evoluzione, dove cresce continuamente la domanda di nuove figure qualificate. Anche quest’anno con la Cybersecurity Edition vogliamo supportare lo sviluppo professionale di 12 giovani, fornendo gli strumenti indispensabili per eccellere in uno dei settori più dinamici. Grazie al nostro consolidato metodo innovativo delle challenge potranno apprendere sviluppando tutte quelle soft skill utili per eccellere anche nel mondo del lavoro. Sono certo che anche in questa occasione riusciremo a formare giovani cyber talent pronti a diventare i leader di domani nel campo della sicurezza informatica. Questo è solo l’inizio di un percorso che porterà alla nascita di professionisti capaci di fare la differenza nel mondo digitale”.