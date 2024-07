Al via le attività dei Campi Estivi Comunali “Nancy Chirichiello” a Camerota

Il Comune di Camerota è lieto di annunciare l’inizio delle attività dei Campi Estivi Comunali “Nancy Chirichiello”, giunti alla loro sesta edizione.

«Questo progetto, avviato sei anni fa, nasce con l’obiettivo di offrire alle famiglie un supporto nel periodo più impegnativo dell’anno, sia dal punto di vista lavorativo che gestionale, e di coinvolgere bambini e ragazzi in attività creative e sportive. Inoltre, intendiamo estendere questa opportunità anche alle famiglie in difficoltà, poiché il servizio è completamente gratuito» ha dichiarato Vincenza Perazzo, delegata alle Politiche Sociali. «Questo, insieme alla continuità del micronido per i mesi di luglio ed agosto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, rappresenta un motivo di orgoglio per noi e dimostra la nostra attenzione verso le famiglie della nostra comunità».

Il sindaco di Camerota Mario Scarpitta sottolinea l’importanza dei Campi estivi

Il Sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha aggiunto: «I servizi alle famiglie sono una priorità di questa amministrazione, e garantire il benessere dei bambini è la cosa più importante. Negli anni, abbiamo offerto alla comunità numerosi servizi, come l’asilo, il miglioramento delle scuole e i campi estivi. Non ci fermeremo qui: presto realizzeremo la scuola di Lentiscosa e la palestra di Marina di Camerota, due progetti in cantiere che rappresenteranno un ulteriore passo avanti per i più giovani e per il loro futuro».

Il campo estivo sarà attivo dal lunedì al venerdì, a partire da lunedì 15 luglio fino al 31 agosto.