Al via il cantiere di una mega opera a Sala Consilina: centro polifunzionale e McDonald’s tra le attività

Al via il maxi cantiere che vedrà sorgere entro la fine del 2023, in località “Fontanelle” a Sala Consilina sorgere un centro polifunzionale, diverse attività commerciali, un McDonald’s, ma anche un’area fitness all’aperto ed un parco giochi.

Il centro polifunzionale

Il progetto per la realizzazione di un centro polifunzionale ha preso ufficialmente il via, con l’obiettivo di completare i lavori entro la fine del 2023. L’area destinata al progetto si estende per circa 20.000 metri quadrati e ospiterà una varietà di strutture e servizi per la comunità locale.

Ad eseguire la maxi opera la società “Italia Design” srl, della famiglia Spolzino che vede Giuseppe come amministratore unico. Al suo fianco, in questa idea, il fratello Antonio, ovviamente sotto la guida del padre Nicola.

Il progetto è stato realizzato dal gruppo “Leonardo”, dai professionisti Pierpaolo Cappiello e Michele Notarfrancesco e l’azienda edile Adinolfi porterà avanti i lavori.

Le attività commerciali

Il centro polifunzionale sarà caratterizzato da una varietà di attività commerciali, che offriranno servizi e prodotti per soddisfare le esigenze dei residenti e dei visitatori. Tra queste attività commerciali, è prevista l’apertura di un ristorante McDonald’s, che rappresenterà un’opzione di ristoro conveniente e popolare per la comunità.

Oltre alle strutture commerciali, il progetto prevede anche l’installazione di un’area fitness all’aperto, che consentirà alle persone di praticare attività fisica e godere dei benefici per la salute offerti da un ambiente all’aperto. Sarà anche allestito un parco giochi, che offrirà uno spazio sicuro e divertente per i bambini, contribuendo a promuovere uno stile di vita attivo e sano sin dalla giovane età.