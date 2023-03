Al via i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio a Capaccio Scalo

Oggi, 16 marzo, prendono il via i lavori per la costruzione di un nuovo parcheggio gratuito ad uso pubblico a Capaccio Scalo, in prossimità della stazione ferroviaria di Capaccio Roccadaspide.

Questa importante iniziativa è stata resa possibile grazie alla sottoscrizione, nel 2021, di un contratto di comodato d’uso gratuito con Rete Ferroviaria Italiana per la concessione dell’area necessaria, che si estende su una superficie di 2550 metri quadri.

Il progetto

Elaborato dall’ufficio lavori pubblici e con il parere favorevole della Soprintendenza di Salerno, prevede l’investimento di un importo di 240.000 euro per la realizzazione di un parcheggio pubblico che sarà in grado di ospitare fino a 40 posti auto, 12 posti moto e 2 posti riservati ai diversamente abili.

Il parcheggio sarà videosorvegliato, recintato da un muretto e dotato di un adeguato impianto di illuminazione e di un sistema di smaltimento delle acque superficiali. Inoltre, l’area di sosta, a disposizione dei cittadini di Capaccio Paestum e degli utenti dei servizi ferroviari, fungerà anche da interscambio con il terminal dei bus urbani e interurbani.

L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, coerentemente con le sue politiche di mobilità sostenibile, ha previsto la realizzazione di spazi verdi e di stalli portabiciclette all’interno del parcheggio, al fine di incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto ecologici.

Le dichiarazioni

Il nuovo parcheggio, che garantirà un servizio accogliente e sicuro, rappresenterà anche un’importante opportunità per migliorare la situazione del traffico stradale e il suo deflusso da e per il centro urbano di Capaccio Scalo.

Il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, ha dichiarato: «Un nuovo parcheggio, accogliente e sicuro, sarà presto a disposizione della Città e dei fruitori della stazione ferroviaria di Capaccio Roccadaspide. Oltre 50 posti, tra auto e motocicli, che saranno utili anche a migliorare la condizione del traffico stradale e il suo deflusso da e per il centro urbano di Capaccio Scalo.

Soprattutto, sarà eliminato un forte disagio per quanti usano il treno come mezzo di trasporto e non trovano parcheggio in prossimità della stazione».

La realizzazione di questo nuovo parcheggio rappresenta un importante passo avanti per la città di Capaccio Scalo, che continua a investire nella mobilità sostenibile e a migliorare i servizi a disposizione dei propri cittadini e dei turisti che visitano la zona.