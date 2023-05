Al via i lavori del patrimonio architettonico ad Ottati

Ad Ottati, sono stati avviati i lavori tanto attesi per la riqualificazione del prezioso patrimonio architettonico dei suoi incantevoli borghi.

Questo ambizioso progetto è stato reso possibile grazie ai generosi finanziamenti assegnati nel quadro del Piano di Sviluppo Rurale per la Campania 2014-2020.

Un finanziamento da 390mila euro

Il comune ha ottenuto un finanziamento significativo, che ammonta a poco più di 390.000 euro, e sarà impiegato per una serie di interventi volti a migliorare l’aspetto estetico e la funzionalità di alcune importanti vie del centro storico di Alburno. Grazie a questi fondi, il comune spera di creare un ambiente più accogliente e attrattivo per i suoi abitanti e per i numerosi visitatori che affollano la zona.

Ecco le aree interessate

I lavori riguarderanno principalmente Piazza Umberto I, via Piedi La Terra, via Ottatello e via Fasanella, vie che svolgono un ruolo centrale nella vita quotidiana del comune. Attraverso un accurato processo di pianificazione, il sindaco Elio Guadagno e il suo team hanno identificato le aree che richiedono un intervento prioritario e che beneficeranno maggiormente di questa iniziativa di riqualificazione.

Tuttavia, per garantire un’esecuzione ottimale dei lavori e preservare la sicurezza sia dei cittadini che dei visitatori, sono state adottate misure specifiche per regolare il flusso del traffico pedonale. In particolare, è stato necessario vietare temporaneamente il transito pedonale lungo via Piedi La Terra e nelle immediate vicinanze della suggestiva chiesa della SS. Annunziata.

I divieti

Queste restrizioni, che rimarranno in vigore fino al termine dei lavori, sono state introdotte al fine di garantire che gli interventi di riqualificazione procedano senza intoppi e che sia salvaguardata l’incolumità pubblica e privata.

Parallelamente, è stata vietata anche la sosta nei pressi della chiesa, per evitare ostacoli e consentire un agevole svolgimento dei lavori. Queste misure restrittive, sebbene temporanee, riflettono l’impegno del comune di Ottati nel garantire che la riqualificazione del centro storico si svolga in modo efficace e sicuro, preservando al contempo l’unicità e l’integrità del patrimonio architettonico locale.

L’amministrazione comunale si è adoperata per informare i residenti e i visitatori riguardo alle restrizioni temporanee, al fine di minimizzare i disagi e garantire la massima trasparenza riguardo all’avanzamento dei lavori. Sono state affisse comunicazioni pubbliche in punti strategici, e gli abitanti del comune sono stati incoraggiati a cercare percorsi alternativi durante il periodo di restrizione.