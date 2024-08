Ai piedi della cima più alta della Campania la grande festa con Deejay Time Celebration al meeting del Cervati 2024

Sarà una grande festa dance ai piedi della cima più alta della Campania mercoledì 14 agosto quando al Meeting del Cervati 2024 farà tappa il Deejay Time Celebration, lo show del programma radiofonico che ha fatto la storia della musica dance.

Uno show unico che trasporterà il pubblico direttamente dove tutto è iniziato, in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica in un viaggio nel tempo all’insegna delle più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali, da “This is the Rhythm of the Night” a “Pump Up the Jam”, da “Rhythm Is A Dancer” a “I Like To Move It”, da “Tell Me Why” a “Summer Is Crazy” e tante tante altre.

I protagonisti

I protagonisti del Deejay Time sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni. Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso porteranno alla quattordicesima edizione del Meeting del Cervati tutta l’energia e la forza circolare dei loro mix con le migliori e più iconiche hit della musica dance. Una grande festa per ballare e cantare sulle note dei più grandi successi di ieri e di oggi e assistere dal vivo alla bravura dei quattro dj.

Info utili

Le date estive del Deejay Time Celebration sono prodotte da Vivo Concerti e Friends & Partners. La tappa al Meeting del Cervati è a cura di Anni 60 produzioni con il supporto del Comune di Sanza; i biglietti sono disponibili su Ticketone e nelle prevendite abituali e saranno acquistabili anche il giorno stesso dello show a partire dalle ore 12 al Botteghino allestito in piazza XXIV maggio a Sanza, a circa 200 metri dal varco di accesso all’area dello spettacolo. Il concerto avrà inizio alle ore 21.30.