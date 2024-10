Agropoli, volontari in azione per la pulizia delle spiagge

Volontari dell’Associazione Plastic Free in azione ad Agropoli per la pulizia del litorale. Domenica 27 ottobre, dalle ore 09:00, presso il Lido Venere, si svolgerà un’importante giornata con la raccolta dei rifiuti in spiaggia. Un appuntamento aperto a tutti e che si svolge in una città che già da tempo ha siglato un protocollo con l’Associazione.

L’iniziativa

L’associazione, avvalendosi principalmente dei propri canali di comunicazione come internet, pagine social, è da tempo attiva per organizzare e promuovere, iniziative volte a dare concreta attuazione alla lotta contro la plastica; concentrandosi in specifiche aree del territorio come parchi, spiagge ecc.

Fondamentale è l’aiuto di volontari che scendono in campo autonomamente e gratuitamente, decidendo di partecipare all’iniziativa iscrivendosi all’associazione.

La Plastic Free Onlus, ha come obiettivo anche quello di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quelle monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema.