Agropoli verso il 2027: nasce l’organismo partecipato per lo sport

L’Amministrazione Comunale di Agropoli ha avviato ufficialmente l’iter per la creazione di un nuovo organismo partecipato dedicato al mondo dello sport, a seguito della delibera n. 638 approvata lo scorso 5 novembre. La misura si inserisce nel piano strategico di avvicinamento al 2027, anno in cui la città cilentana vestirà il titolo di Comune Europeo dello Sport, riconoscimento assegnato ufficialmente da Aces Europe nell’ottobre 2025. L’iniziativa mira a coordinare e valorizzare le associazioni locali, ottimizzare l’uso dell’impiantistica sportiva cittadina e sviluppare una programmazione che colleghi la pratica motoria alla promozione turistica e culturale del territorio.

Il piano dell’Amministrazione e gli obiettivi del nuovo organismo

Il provvedimento nasce dalla volontà di strutturare una rete coesa tra le differenti realtà sportive operanti ad Agropoli. L’organismo svolgerà funzioni consultive e propositive per le politiche comunali di settore, occupandosi del coordinamento del calendario unico degli eventi agonistici e amatoriali, oltre che del supporto alla ricerca di finanziamenti dedicati.

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Tra i compiti operativi centrali figura la collaborazione nella gestione degli impianti sportivi comunali e l’integrazione delle attività motorie con la filiera economica e ricettiva locale. La strategia punta a valorizzare lo sport come strumento di benessere psicofisico, inclusione sociale e attrazione turistica, coinvolgendo direttamente gli operatori del settore e le strutture del territorio.

Incontro pubblico e fasi operative per l’adesione

Completati i passaggi formali di costituzione dell’organismo, la giunta comunale promuoverà un appuntamento pubblico rivolto ai rappresentanti di tutte le società sportive della città. Durante l’evento verranno mostrate le linee guida operative, le modalità formali per aderire alla rete e la calendarizzazione dei prossimi interventi.

Le dichiarazioni delle istituzioni locali

L’iniziativa segna un passaggio strategico per la governance sportiva cittadina, come sottolineato dalle autorità comunali.

«La nascita di questo organismo rappresenta un traguardo fondamentale, in piena continuità con il percorso che ha portato al prestigioso riconoscimento di Agropoli quale Comune Europeo dello Sport 2027, grazie al dinamismo delle numerose associazioni sportive che offrono a tanti appassionati la possibilità di praticare svariate discipline e all’ottimo lavoro svolto dall’Ufficio Sport del nostro Comune. Vogliamo che tutto il tessuto sportivo locale si senta sempre più parte attiva di un progetto comune ed ambizioso», dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi.

L’orientamento a lungo termine dell’iniziativa viene ribadito anche dalla delega al ramo.

«Creare una rete solida e condivisa significa mettere lo sport al centro della vita della nostra comunità. Il riconoscimento ottenuto non deve essere inteso come un semplice titolo celebrativo ma deve rappresentare il punto di partenza di una nuova organizzazione dello sport cittadino destinata a proseguire ben oltre il 2027», aggiunge l’assessore delegato allo sport Giuseppe Cammarota.