Cilento

Agropoli, vandalizzata l’auto del presidente del Consiglio Di Biasi

Attacco notturno a Lido Azzurro: distratti i finestrini della Fiat 500 del presidente Franco Di Biasi. Indagano i Carabinieri

Di: Ernesto Rocco
Agropoli, vandalizzata auto del presidente del Consiglio Di Biasi

Atto vandalico nella notte ad Agropoli ai danni del presidente del Consiglio comunale, Franco Di Biasi. La sua autovettura, una Fiat 500 parcheggiata in strada nei pressi della sua abitazione in località Lido Azzurro, è stata presa di mira da ignoti che ne hanno infranto due finestrini.

Danneggiata l’auto del presidente del Consiglio comunale

La scoperta del danneggiamento è avvenuta nella prima mattinata, quando il presidente dell’assise cittadina si stava recando al lavoro. I malviventi hanno agito nel silenzio della notte, senza attirare l’attenzione dei residenti della zona.

Le ipotesi e la denuncia ai Carabinieri

La dinamica dell’accaduto lascia ipotizzare un gesto mirato. Nella stessa area di sosta figuravano infatti diverse altre autovetture che non hanno riportato alcun segno di effrazione o danneggiamento. Questo elemento spinge l’amministratore a ritenere plausibile la matrice specifica dell’atto, pur non individuando al momento ragioni collegate alla propria attività politica o personale.

Sull’episodio i carabinieri di Agropoli avvieranno gli accertamenti di rito.

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