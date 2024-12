Agropoli: un incontro partecipato per il 25esimo anniversario dell’Oratorio Padre Giacomo Selvi

Si è svolto sabato 28 dicembre, ad Agropoli, un incontro per celebrare il 25esimo anniversario dell’Oratorio Padre Giacomo Selvi. Un appuntamento aggregante che ha visto coinvolti gli studenti della scuola secondaria di primo grado protagonisti di uno spettacolo musicale “Forza venite gente“, che ha appassionato i tanti presenti. Una serata nel nome di Padre Giacomo Selvi alla presenza di Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania.

“E’ un momento fortemente voluto dalla parrocchia Sacro Cuore e dell’associazione “Padre Giacomo Selvi” presieduta da Giuseppe Di Lucia, un momento di condivisione che cade in un momento particolare quale quello dell’inizio del Giubileo 2025″, così Don Nicola Griffo, parroco della parrocchia Sacro Cuore.

Il ricordo di Padre Giacomo Selvi

Nel 1976 Padre Giacomo Selvi si stabilì ad Agropoli. Trovò subito ospitalità in un alloggio, si ritrovò a capo della “comunità della stazione” come veniva apostrofata la parrocchia del Sacro Cuore, in quanto la chiesa era ed è ancor oggi ubicata in una struttura a ridosso dello scalo ferroviario un tempo di proprietà delle Ferrovie dello Stato, oggi intitolata a S. Valeriano.

Con il tempo Padre Giacomo diventa il sacerdote più popolare della zona e dei paesi limitrofi, infatti in chiesa si registra un numero sempre maggiore di fedeli, e i cittadini guardano con ammirazione il frate sempre in giro per il paese con la sua inseparabile bicicletta anche nelle pessime condizioni atmosferiche. Il ricordo di Padre Giacomo Selvi è ancora vivo nella comunità agropolese che, ogni anno, lo ricorda con lo stesso affetto di sempre.