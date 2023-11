Agropoli, un anno fa l’alluvione in contrada Moio: ad oggi cosa è cambiato? Parola ai cittadini

E’ trascorso un anno dall’alluvione del 19 novembre 2022 che colpì via Pio X e in particolare il rione Moio ad Agropoli. Da allora tante sono state le sollecitazioni dei cittadini residenti riguardo gli interventi di prevenzione e tanti sono stati i sopralluoghi effettuati dagli organi preposti per verificare lo stato dei luoghi. I cittadini della contrada vivono la pioggia con timore e sperano ogni volta che la fortuna li assista.

Ad un anno dal quel brutto giorno che ha segnato una pagina triste per la cittadina agropolese, oggi si tracciano i bilanci e soprattutto si cerca di andare avanti con la speranza che ad ogni allerta meteo non si verifichi ciò che è accadde un anno fa.