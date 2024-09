Agropoli: tutto pronto per l’evento “Ricami, Merletti e Tessuti d’Artista …sulla via del cammino di San Francesco”

Riapre il Palazzo Civico delle Arti di Agropoli, terminati gli interventi di ristrutturazione e in attesa dell’autorizzazione della Sovrintendenza per quanto attiene l’area museale, con la mostra “Ricami, Merletti e Tessuti d’Artista…”.

L’evento

Arti Decorative Italiane, associazione di categoria professionale insegnanti di ricamo, merletto e arti tessili italiane, presieduta da Genoveffa Porpora, organizza un weekend dedicato all’antica arte del ricamo, merletto, filatura e tessitura con il patrocinio del Comune. Venerdì 20 settembre ore 15:30 si terrà l’inaugurazione e l’apertura delle mostre, sabato 21 alle ore 17:00 è previsto un convegno tematico, domenica 22 la cerimonia di consegna dei premi del concorso “Il Miracolo dei Pesci”. Sono inoltre previste dimostrazioni e corsi di ricamo, merletto, filatura e tessitura per adulti e bambini, la mostra collaterale “Storie e simboli di un ricamo antico” a cura di Raffaella Bartolucci, terziaria francescana della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli – Assisi, la verifica teorico-pratica per gli insegnanti associati e la consegna degli attestati di partecipazione ai tutti gli espositori. Sarà presente la corale Città di Agropoli. Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa, nata un anno fa a Citerna, in provincia di Perugia, uno dei Borghi più Belli d’Italia che si trova sulla via del cammino francescano. L’iniziativa ripercorre la via del cammino della pace con l’intento di collegare tra loro i “luoghi” che testimoniano la vita e la predicazione del Santo, legando con un “filo impalpabile” tante donne artiste, detentrici di lavorazioni muliebri antiche che, senza censurare la tradizione, le restituiscono al mondo e alle generazioni future con una visione moderna.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «Inizia a riprendere vita il Palazzo Civico delle Arti grazie a una bella iniziativa dell’associazione ‘Arti Decorative Italiane’ legata anche alle attività laboratoriali svolte e coordinate dallavicepresidente, l’agropolese Liliana Arcaro».

Roberto Apicella, assessore delegato al Turismo e Franco Crispino consigliere delegato alla Cultura, aggiungono: «Inizia con una lodevole iniziativa, nata sulla via del Cammino della Pace e della Parola di San Francesco, la serie di attività che seguiranno nel rinnovato Palazzo Civico delle Arti».