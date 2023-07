Agropoli, tornano le alghe sul litorale: a toglierle ci pensano i bagnanti

Tratti del Lido Azzurro ad Agropoli nuovamente invasi dalle alghe (o meglio da piante marine). Colpa delle mareggiate, e forse, come ritenuto da alcuni esperti, dalla barriera antierosione che di fatto impedisce alla posidonia di tornare a largo. Se gli stabilimenti privati si sono da dubito messi in moto per liberare il tratto di arenile in concessione, sulle spiagge libere ci hanno pensato ancora una volta i bagnanti a fare la loro parte, in particolare alla spiaggia della Licina una delle più affollate negli ultimi tempi.

L’azione dei bagnanti

Armati di vanghe in decine hanno avviato le operazioni di pulizia, grandi e piccini.

Benché la posidonia sia una pianta marina sinonimo di buona qualità dell’acqua, la sua presenza mal viene digerita sulla costa.

I disagi

Purtroppo le recenti mareggiate hanno creato disagi in varie località, compresi alcuni tratti di Lungomare dove la posidonia si spiaggia raramente.

Ecco perché sui social si è innescata la polemica da parte di chi ritiene che a finire sulla costa siano le alghe rimosse dal comune al Lido Azzurro e alla Marina e rigettate in mare. Ipotesi, questa, comunque non confermata. Resta il problema degli accumuli eccessivi che in alcuni tratti di litorale rappresentano una criticità difficilmente risolvibile.