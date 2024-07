Agropoli: torna il Settembre Culturale. L’edizione sarà intitolata a Giacomo Matteotti

Tutto pronto per la XVII Edizione del Settembre Culturale di Agropoli, una delle manifestazioni culturali più importanti del territorio. Questo evento, che si terrà dal 1° al 30 settembre, sarà dedicato a Giacomo Matteotti con focus su Danilo Dolci e Goliarda Sapienza.

Il Settembre Culturale di Agropoli

Durante il mese di settembre, Agropoli diventa un salotto culturale, ospitando autori esordienti e firme prestigiose nel campo dell’editoria. La manifestazione si articola in diverse sezioni, tra cui “Libri da Gustare”, “Città dello Sport”, “La Forza delle Donne”, “Arte”, “Autobiografie”, “Attualità”, “Giovani Autori” e “Storia Locale”.

La location principale per questa edizione è il Plesso monumentale della Fornace, con i suoi giardini dedicati ad Andrea Guida. Il Castello Angioino Aragonese, tradizionalmente riferimento per gli eventi del Settembre Culturale, non sarà fruibile a causa di lavori di ristrutturazione.

La kermesse è stata proposta dall’Associazione “Campania Cultura” e riceverà un contributo economico di trentamila euro. La manifestazione, che si è imposta negli anni come momento di rilevanza nazionale, rappresenta un sicuro strumento di promozione dei luoghi e delle peculiarità del territorio. Presto verrà ufficializzato il programma.