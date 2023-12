Agropoli: torna anche quest’anno l’appuntamento con il tradizionale concerto di Natale con l’orchestra del Liceo Gatto

Torna anche quest’anno il tradizionale appuntamento natalizio con la grande musica dell’Orchestra del Liceo Alfonso Gatto. Martedì 19 dicembre alle ore 19:00 presso il Teatro Eduardo De Filippo di Agropoli, il maestro Alessandro Schiavo dirigerà i promettenti talenti dell’indirizzo Musicale in un repertorio particolarmente coinvolgente ed emozionante.

Il concerto

Sarà l’occasione per ascoltare i giovani allievi che il Liceo musicale forma al suo interno, protagonisti in questi anni di eventi di grande rilievo sia sul territorio regionale che in altri prestigiosi luoghi in tutta Italia.

Da ben nove anni, infatti, il Liceo musicale abbraccia la mission di valorizzare e diffondere la cultura artistico-musicale e di costituire un punto di riferimento autorevole per la formazione musicale dei professionisti del domani.

Le scuole del Cilento

Ad impreziosire il concerto ci sarà anche l’esibizione delle Orchestre Verticali Territoriali Junior, che vedono la partecipazione dei giovanissimi studenti delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale di Agropoli, San Marco di Castellabate, Capaccio, Albanella e Roccadaspide. Un progetto ministeriale, questo, a cui il Liceo aderisce in qualità di scuola capofila per il terzo anno consecutivo, rispondendo all’invito dell’Ufficio Scolastico della Regione Campania di favorire la formazione di orchestre e di gruppi musicali fra gradi di scuola diversi.

Le Orchestre Verticali Junior di “Percussioni”, ”Fiati”, ”Coro” e “Le corde armoniche” che si esibiranno durante il concerto del 19 dicembre sono il frutto di una grande sinergia tra Dirigenti scolastici, docenti, studenti e studentesse, accomunati dalla grande passione per la musica e dalla consapevolezza che i valori della condivisione, della solidarietà, dell’amicizia, del rispetto reciproco, trovino nelle orchestre un luogo privilegiato per fiorire.

L’evento

L’evento è inserito nel Cartellone dei Concerti Natalizi delle Orchestre verticali del Polo Regionale dei Licei musicali e coreutici della Regione Campania. Ci sono, dunque, tutti gli ingredienti per condividere una serata di musica ed emozioni e sostenere i talenti del territorio nel loro percorso di crescita umana e professionale.

Il Concerto è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.