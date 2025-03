Agropoli torna al Salone Internazionale del Libro di Torino con il ‘Settembre Culturale’

Il ‘Settembre Culturale’ di Agropoli è stato selezionato, anche quest’anno per il terzo anno consecutivo, tra i festival dedicati alla lettura più importanti d’Italia, nell’ambito del progetto ‘Luci sui festival – Raccontiamo i festival letterari’.

La partecipazione al Salone del Libro

Grazie a questa ambita riconferma sarà quindi presente alla XXXVII edizione del ‘Salone Internazionale del Libro’ di Torino, la più nota manifestazione dedicata al libro e alla cultura, in programma dal 15 al 19 maggio 2025 negli spazi del Lingotto Fiere. Un ulteriore fondamentale tassello per Agropoli, già riconosciuta ‘Città che legge’ dal Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’ANCI, e pronta ad organizzare la prossima edizione del ‘Settembre Culturale’ che presenta i principali successi letterari con interviste agli autori contemporanei più rilevanti e conosciuti.

Quest’anno inoltre la Regione Campania sarà ospite d’onore del ‘Salone del Libro’, creando così ulteriori opportunità per il mondo editoriale locale e rafforzando la presenza in fiera dei festival campani.

Le reazioni

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «Siamo felici della riconferma di qualità per l’iniziativa culturale approdata al ‘Salone del Libro’ di Torino già da tre anni. Il ‘Settembre Culturale’ si è affermato quale evento di punta della nostra Città e dell’intero comprensorio cilentano, portato avanti egregiamente, con passione e determinazione, dal consigliere Franco Crispino da ben diciotto anni fa».

Il consigliere delegato alla Cultura e ideatore del ‘Settembre Culturale’, Francesco Crispino, aggiunge: «Crediamo fermamente in questa manifestazione che ha contribuito significativamente alla storia culturale della nostra Città, garantendo ogni anno presenze d’eccellenza del panorama letterario e giornalistico italiano. Quest’anno, l’evento celebra la sua maggiore età, un traguardo importante che festeggeremo con tante novità e grandi presenze».