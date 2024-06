Agropoli: si punta alla sistemazione della strada Fuonti – Campanina

Un progetto per la sistemazione della strada Fuonti – Campanina. L’amministrazione comunale punta a fondi regionali per avviare le opere. L’obiettivo dell’Ente, infatti, è di candidare l’opera al Bando “Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali – Azione I: reti viarie al servizio delle aree rurali”.

L’importo massimo ammissibile per i lavori è di 500mila euro. Il progetto predisposto dagli uffici comunali agropolesi prevede una spesa complessiva di 490mila euro, di cui 350mila per i lavori e la parte restante per somme a disposizione dell’Ente.

Il tratto oggetto dell’intervento

Via Fuonti e via Campanina sono due strade parallele. Entrambe hanno origine da via Dante Alighieri; la prima si collega alla Collina San Marco e al territorio di Ogliastro Cilento mentre la seconda raggiunge Prignano Cilento, innestandosi anche allo svincolo della SS18.

Già insistono delle strade che mettono in collegamento le due arterie che però risultano risultano tortuose per via della loro conformazione e dell’estensione della carreggiata.

Gli interventi ammessi a sostegno puntano alla realizzazione, all’adeguamento e all’ampliamento della viabilità a servizio delle aree rurali e delle aziende agricole, con l’obiettivo di rendere maggiormente fruibili le aree interessate.

Pertanto il progetto candidato dal comune di Agropoli sarebbe coerente con le finalità indicate dalla Regione.