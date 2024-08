Agropoli si prepara a festeggiare la caccia: due giorni dedicati agli appassionati e non solo

La passione per la caccia e per la natura si incontrano ad Agropoli. La Federcaccia Campania, in collaborazione con le sezioni provinciali e comunali, organizza per il 7 e l’8 settembre prossimi la Festa del Cacciatore, un evento che promette di coinvolgere non solo gli appassionati del settore, ma anche tutti coloro che amano le attività all’aria aperta.

Un weekend all’insegna della natura e della tradizione

L’appuntamento è presso l’area mercato di Agropoli Sud, dove sarà allestita un’ampia area espositiva. Stand dedicati alle ultime novità nel mondo delle armi, dell’abbigliamento tecnico e delle attrezzature per la caccia e il tempo libero accoglieranno i visitatori. Ma non solo: saranno presenti anche espositori di prodotti enogastronomici locali, per un’esperienza a 360 gradi.

Un momento di particolare interesse sarà il convegno in programma sabato 7 settembre alle ore 18. Esperti del settore discuteranno della gestione e del prelievo del cinghiale e di altri ungulati in Campania, un tema di grande attualità che coinvolge non solo i cacciatori, ma anche le istituzioni e la comunità locale.

La Festa del Cacciatore rappresenta un’importante occasione per promuovere la cultura venatoria, spesso fraintesa. L’obiettivo è quello di far conoscere un mondo fatto di passione, rispetto per l’ambiente e tradizioni secolari.