Agropoli, sedie e tavoli lasciati in piazza delle Mercanzie: sanzionata attività

Tavoli, sedie e pouf lasciati in piazza della Mercanzia ad Agropoli da un’attività anche quando chiusa. Un gesto che non solo rappresenterebbe una violazione delle norme di occupazione del suolo pubblico, ma rischia anche di compromettere l’immagine e la vivibilità della città.

L’intervento della Polizia Municipale

Dopo le segnalazioni da parte di alcuni cittadini attraverso i social sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale. Gli autori di questo atto sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico senza la necessaria autorizzazione.

A renderlo noto il sindaco Roberto Mutalipassi che ha sottolineato che il responsabile è tenuto a rimuovere immediatamente i beni abbandonati; in caso contrario, l’amministrazione comunale procederà alla rimozione forzata a spese del trasgressore.

Nel suo messaggio, Mutalipassi ha voluto chiarire che in città le regole devono essere rispettate per tutelare non solo i residenti ma anche i turisti che visitano Agropoli.

«Siamo consapevoli che c’è molto da fare per combattere l’inciviltà. Non ci fermeremo. Saranno implementati i controlli con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza e con l’importante lavoro degli agenti della Polizia Municipale per la tutela ed il benessere di ognuno di noi», ha detto il primo cittadino.

Questa mattina il privato ha avviato la rimozione delle strutture presenti in strada.