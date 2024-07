Agropoli: scoppia fumogeno antincendio, paura in gioielleria

Momenti di paura questa sera in pieno centro ad Agropoli. Qualcuno, infatti, ha temuto fosse scoppiato in incendio in una nota gioielleria di corso Garibaldi. Per fortuna si trattava di un falso allarme.

Falso allarme incendio ad Agropoli

Ad entrare in funzione, infatti, è stato un fumogeno antifurto che ha riempito di fumo il locale rendendo anche l’aria irrespirabile. I proprietari sono usciti fuori e hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che in questo caso non hanno dovuto domare le fiamme ma aspirare il fumo che riempiva l’attività.

Lo spiacevole episodio si è risolto senza conseguenze.