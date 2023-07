Agropoli: rinnovato il servizio di sharing dei monopattini elettrici

Anche per l’annualità 2023 il Comune di Agropoli si doterà del servizio di sharing dei monopattini elettrici; si chiama Cilento Sharing- Elerent, il progetto che continuerà a rendere Agropoli, sempre più proiettata ad essere una grande Città sostenibile. L’Ente retto dal sindaco Roberto Antonio Mutalipassi ha ritenuto opportuno attivare le procedure necessarie per l’espletamento del servizio all’interno dell’intero territorio comunale, per il noleggio di monopattini elettrici, in modalità condivisa con privati. Uno degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale è quello del miglioramento della qualità della vita dei cittadini, finalità che può essere realizzata con maggiore attenzione all’innovazione e allo sviluppo della mobilità sostenibile, al decongestionamento del traffico e del connesso inquinamento atmosferico.

I vantaggi dei monopattini elettrici in Città

Il loro uso, oltre ad essere più sicuro per la salute del conducente, ha un forte impatto sulla sostenibilità ambientale, riducendo, così, lo smog provocato dalle auto e quindi l’inquinamento.

Le modalità di noleggio saranno semplici e fruibili: bisognerà scaricare l’App, individuare il monopattino sulla mappa, scansionare il codice QR presente sul monopattino e iniziare la corsa. Il Comune, ha stilato una serie di misure atte a tutelare la sicurezza e l’incolumità dei conducenti e pedoni.

Il vademecum per l’utilizzo dei monopattini elettrici

Ecco il vademecum per l’utilizzo dei monopattini elettrici sul territorio agropolese:

divieto di utilizzo dei dispositivi a noleggio ai minori di 14 anni e obbligo di indossare il casco protettivo per i minori di 18 anni;

tutti i dispositivi devono essere identificabili, attraverso un numero univoco posizionato sul mezzo in maniera visibile in fase di utilizzo, oltre al logo “Città di Agropoli” e dovranno essere muniti di certificato di idoneità tecnica;

vietata la sosta dei monopattini sulle aree pedonali urbane e sulla sede stradale utilizzata per il traffico veicolare;

divieto di circolazione al di fuori del perimetro urbano, nonchè nelle aree pedonali interne;

tempestivo intervento di rimozione dei veicoli che non risultino in sosta regolare;

il soggetto autorizzato dovrà garantire una copertura assicurativa sull’utilizzo dei veicoli e la presenza di personale formato per monitorare costantemente la sosta regolare dei monopattini.

Un progetto che viaggia nell’ottica della sostenibilità green, quello dei monopattini è una realtà che è sempre più presente in tantissimi Comuni che decidono di affidarsi ad un servizio pratico, comodo e rispettoso dell’ambiente.