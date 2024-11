Anche ad Agropoli si ricorda l’attentato avvenuto 21 anni fa durante la guerra in Iraq, in occasione della “Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”.

Il sindaco Roberto Mutalipassi ha posto una corona davanti al monumento dei Caduti di Nassiriya in via Pio X. La cerimonia è stata organizzata dall’Associazione Nazionale Carabinieri presieduta da Nicola Ventre.