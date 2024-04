Agropoli, regolamento Dehors: il sindaco Mutalipassi illustra quanto stabilito nell’ultimo consiglio comunale

Con l’inizio del nuovo anno è entrato in vigore il regolamento per i dehors. Un piano che finalmente garantisce ordine e decoro per le vie di Agropoli. Nel documento elaborato dall’Ente indicate tipologie di strutture da poter posizionare, colori e dimensioni degli spazi da occupare. Una scelta che però ha fatto sorgere non poche polemiche indirizzate non soltanto all’amministrazione comunale ma anche alle opposizioni.

Ai microfoni di InfoCilento il primo cittadino, Roberto Mutalipassi, ha illustrato quanto stabilito nell’ultimo consiglio comunale tenutosi ieri.