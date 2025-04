Agropoli: questa mattina la “Camminata del ricordo” in memoria del professore Ignazio Volpe. Le interviste

Dal 28 al 30 aprile 2025, il Liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli ha reso omaggio al professor Ignazio Volpe con il memorial “Per Non Dimenticare”, una tre giorni intensa di eventi sportivi e momenti commemorativi. L’iniziativa, dedicata all’amato docente di Scienze Motorie scomparso lo scorso anno scolastico, ha coinvolto attivamente studenti, docenti e la comunità locale, in un clima di partecipazione e commozione.

Il memorial

Le giornate si sono aperte lunedì 28 aprile con il Torneo di Pallavolo, disputato al PalaGreen sotto la guida delle professoresse Stefania Berlincioni e Marina Granato Conte. In contemporanea, al Pala Di Concilio si è svolto il Torneo di Badminton, coordinato dalle docenti Mariarosaria Santarsiero e Monica Michela Carola.

Martedì 29 aprile è stata la volta del Torneo di Pallacanestro, sempre al Pala Di Concilio, curato dal professor Alberto Di Concilio e dalla professoressa Ingrid Gioffrè. Nella stessa giornata si è tenuto anche il Torneo di Tennis Tavolo, con l’organizzazione delle docenti Santarsiero e Carola.

Questa mattina la “camminata del ricordo”

La manifestazione si è conclusa questa mattina, mercoledì 30 aprile, con un momento particolarmente significativo: la “Camminata del Ricordo”, una marcia commemorativa che ha attraversato il cuore della città. Il corteo, composto da studenti, insegnanti e rappresentanti delle istituzioni locali, è partito dalla sede del liceo in Via Fiamme Gialle, percorrendo Via Taverne, Piazza Vittorio Veneto, Corso Garibaldi e il porto, fino a raggiungere la Capitaneria.

Il memorial “Per Non Dimenticare” ha rappresentato un’occasione di profonda riflessione e condivisione. Attraverso lo sport e la partecipazione collettiva, la scuola ha voluto celebrare l’eredità educativa e umana del professor Volpe, trasmettendo ai giovani il valore della solidarietà, della passione e dell’impegno – principi che hanno sempre contraddistinto la sua carriera.