Agropoli protagonista in tv: Lo Spaesato fa il 5% di share, ma la città si divide

Ha esordito con il 5,33% di share il nuovo programma di Teo Mammuccari in onda su Rai2. La puntata de Lo Spaesato che ha visto protagonista Agropoli, ha intrattenuto circa 939mila spettatori. A vincere la gara degli ascolti il Grande Fratello che nella sua prima puntata ha conquistato il 21% di share, tenendo incollati allo schermo il 21,28% degli spettatori. Secondo posto del podio per la prima puntata di Brennero, la fiction per la regia del pollese Giuseppe Bonito andata in onda su Rai1. Meglio de Lo Spaesato ha fatto anche The Protegé di Italia 1 (1,2 milioni di spettatori).

La soddisfazione dell’amministrazione comunale

La puntata in onda da Agropoli ha ottenuto il plauso dell’amministrazione comunale per la promozione turistica:

«La nostra Agropoli ieri si è mostrata in tutta la sua bellezza ne Lo Spaesato. Partito proprio da Agropoli, il nuovo programma, condotto da Teo Mammuccari, ha mostrato la tradizione legata alla Madonna di Costantinopoli e le modalità semplici e genuine che sono alla base della vita degli abitanti di un paese di provincia.

Un racconto dalle varie sfaccettature, con una chiave ironica predominante, che ha mostrato la simpatia e il cuore grande degli agropolesi.

Una grande promozione per la nostra Città», ha detto il sindaco Roberto Mutalipassi.

La città si divide

Nonostante le parole del primo cittadino il format di Teo Mammuccari ha diviso la comunità cilentana. C’è chi parla di un’Agropoli mostrata in una versione eccessivamente grottesca e paesanotta, al limite del ridicolo, con poco spazio destinato alla promozione turistica e storia e tradizioni raccontate in maniera discutibile e lontane dalla sua storia millenaria e da leggende secolari.

L’effetto che avrà avuto sui telespettatori il nuovo programma Rai lo si vedrà la prossima settimana, quando si comprenderà quanti italiani saranno rimasti fedeli a Mammuccari e al suo show che al momento ha perso la “battaglia” degli ascolti con il secondo canale di Mediaset.