Agropoli, primo giorno di scuola per i piccoli studenti della “Landolfi”. Il messaggio del Dirigente Baldi

Ritorno sui banchi di scuola per gli studenti del territorio e primo giorno di inizio percorso scolastico per molti bambini della scuola primaria Gino Landolfi di Piazza della Repubblica ad Agropoli. Il primo giorno di scuola elementare è sempre un evento speciale, carico di emozioni sia per i piccoli alunni che per i genitori, e quest’anno non ha fatto eccezione.

L’accoglienza degli insegnanti e la festa del ritorno

Le scuole elementari del plesso Gino Landolfi hanno aperto le porte con un clima di festa. Gli insegnanti, sorridenti e pieni di entusiasmo, hanno accolto i bambini con musica e attività di benvenuto per facilitare il loro inserimento. In molte classi sono stati organizzati laboratori creativi, con l’obiettivo di rompere il ghiaccio e aiutare i nuovi arrivati a fare amicizia. Nell’aria si percepiva un mix di curiosità, eccitazione e, per alcuni, un pizzico di timore. Per molti bambini, era il primo vero distacco dalla famiglia, ma l’accoglienza calorosa degli insegnanti e l’atmosfera familiare della scuola ha contribuito a rasserenare anche i più timidi.

I genitori: emozione e nostalgia

Non solo i bambini erano emozionati; anche i genitori hanno vissuto questo giorno con grande intensità. Alcuni con occhi lucidi, altri con sorrisi incoraggianti, hanno accompagnato i propri figli verso questo importante traguardo. Molti hanno scattato foto ricordo all’ingresso della scuola, immortalando un momento che segna un passaggio cruciale nella vita dei loro piccoli. Le aspettative per il nuovo anno scolastico Il primo giorno di scuola è anche l’occasione per gli insegnanti di presentare il programma didattico e le attività extracurriculari che accompagneranno i bambini lungo il loro percorso.

Il plesso Landolfi, conosciuto per l’attenzione rivolta all’educazione e alla crescita personale, ha in programma molte iniziative volte a stimolare la curiosità e la creatività degli alunni. Laboratori artistici e di lingua inglese, attività sportive e uscite didattiche sono solo alcune delle proposte che i piccoli studenti avranno la possibilità di esplorare durante l’anno. Inoltre, grande importanza sarà data alla collaborazione tra scuola e famiglia, per garantire un percorso formativo armonioso e sereno.

Per i bambini, è solo l’inizio di un lungo viaggio di apprendimento e scoperta, mentre per i genitori rappresenta un momento significativo di crescita e indipendenza. Le scuole della città, con il loro impegno e la loro passione, promettono di accompagnare ogni alunno in questa meravigliosa avventura educativa, creando le basi per un futuro pieno di successi e soddisfazioni.