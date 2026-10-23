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Agropoli più inclusiva e sostenibile: arriva il nuovo mezzo elettrico per i servizi sociali

Il Comune di Agropoli acquista un veicolo elettrico a 9 posti per il trasporto di anziani, disabili e studenti fragili. I dettagli del progetto

Di:
Ernesto Rocco
Agropoli più inclusiva e sostenibile: arriva il nuovo mezzo elettrico per i servizi sociali

Il Comune di Agropoli compie un passo significativo verso l’inclusione e la sostenibilità ambientale con l’acquisto di un nuovo veicolo elettrico a nove posti, interamente dedicato allo svolgimento di servizi di pubblica utilità e all’assistenza delle fasce più fragili della popolazione.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Mobilità Green-Social”, una misura strategica pensata per garantire il diritto alla mobilità e abbattere le barriere logistiche che spesso ostacolano l’accesso ai servizi essenziali sul territorio.

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Un supporto concreto per la mobilità inclusiva

Il nuovo mezzo a impatto zero rappresenta un presidio fondamentale per rispondere alle esigenze quotidiane di anziani, persone con disabilità, cittadini non autosufficienti e studenti in condizioni di vulnerabilità. Il servizio garantisce un accompagnamento protetto verso le strutture scolastiche e i presidi sanitari del territorio per l’effettuazione di visite mediche, esami diagnostici e terapie specialistico-assistenziali.

Oltre alle prestazioni di carattere prettamente socio-sanitario, il mezzo sarà impiegato per tutte le attività programmate volte a favorire la piena inclusione sociale e a contrastare il rischio di isolamento, offrendo un punto di riferimento continuo alla comunità cittadina.

Finanziamenti e gestione del servizio

L’acquisto dell’autovettura è stato reso possibile grazie al recupero e al reimpiego virtuoso dei residui dei trasferimenti sociali per l’implementazione dei servizi riferiti all’annualità 2024. Un’operazione di gestione contabile che ha permesso di trasformare fondi giacenti in un servizio ad alto impatto sociale e ambientale.

La gestione operativa del veicolo è stata affidata all’Azienda speciale consortile Agropoli Cilento Servizi tramite una specifica convenzione, che lavorerà in stretta e diretta sinergia con l’ufficio Politiche Sociali del Comune di Agropoli per la pianificazione e il coordinamento delle richieste sul territorio.

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