Agropoli, palazzina polifunzionale in Via Taverne: botta e risposta tra il sindaco Mutalipassi e il consigliere La Porta | VIDEO

All’indomani delle dichiarazioni del consigliere di minoranza, del comune di Agropoli, Massimo La Porta, riguardanti la palazzina polifunzionale in Via Taverne ad Agropoli, ad intervenire è il sindaco, Roberto Mutalipassi.

“Il progetto di inclusione e sviluppo socio culturale, educativo e didattico per la comunità di Agropoli si ridimensiona”. A dirlo, il consigliere di minoranza di Agropoli, La Porta intervenuto ai microfoni di InfoCilento. Oggi, la replica del primo cittadino, Mutalipassi.

La risposta di Mutalipassi

“Mi preme precisare che non è affatto nuova la decisione di trasferire al suo interno, una volta completata, gli uffici dell’INPS e l’Agenzia delle Entrate, ma lo affermavo già quando presero il via i lavori. In quell’edificio sarà trasferito anche il Centro sociale polivalente per anziani. Tale operazione permetterà al Comune di risparmiare oltre 100.000 euro all’anno di fitti passivi, che potranno essere reinvestiti nel sociale, nella cultura, nello sport e a favore dei giovani.

Il consigliere sostiene che con questa operazione verrebbero sottratti spazi ai giovani ma dimentica forse che a giugno scorso la mia Amministrazione (quella che nel 2022 ha aperto la campagna elettorale con un incontro dedicato proprio ai giovani) ha creato uno spazio culturale al terzo piano della scuola “Landolfi”, il “Centro culturale Up”, che vede 11 aule assegnate ad altrettante associazioni con tanti giovani. Uno spazio condiviso di confronto/iniziative di oltre 500 mq che la Città non aveva mai avuto prima”, conclude.