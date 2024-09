Agropoli: Paladino arredamenti presenta il nuovo showroom in località Mattine

Il nuovo showroom Paladino Arredamenti è finalmente realtà. Sabato 14 settembre si è tenuto il taglio del nastro ad Agropoli in via Madonna della Pace in località Mattine.

I nuovi spazi, offrono una vasta gamma di prodotti di altissima qualità, per ogni ambiente e per ogni esigenza. Nuovi spazi, nuove idee, progettazioni e assistenza per creare un rapporto speciale con il cliente che vorrà affidarsi all’esperienza di Paladino, un vero e proprio punto di riferimento nel settore.

Nel nuovo showroom, ad accogliervi, oltre a prodotti di eccellenza, innovativi e al passo con i tempi, anche personale specializzato nel settore che saprà consigliarvi al meglio.