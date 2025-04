Agropoli: online il nuovo sito istituzionale del Comune, rinnovato grazie a un finanziamento PNRR

Più rapido, più funzionale, accessibile a tutti è sarà online nella giornata di oggi, 15 aprile: si tratta del sito www.comune.agropoli.sa.it, il portale istituzionale della Città di Agropoli. Il sito è stato oggetto di un importante intervento di aggiornamento seguendo i criteri previsti dall’avviso PNRR 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”.

I nuovi servizi

Oltre alla possibilità di consultare le informazioni relative all’organizzazione dell’ente, agli organi di governo, agli uffici comunali, ai regolamenti, agli atti pubblici e alla documentazione istituzionale, comunicati, avvisi, bandi, permette l’accesso ai servizi digitali attivi: prenotazione appuntamenti, segnalazione disservizi, richiesta di certificati e documenti, presentazione di istanze online tramite SPID o CIE. Sono presenti anche collegamenti rapidi ai servizi più frequentemente utilizzati, come Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente, pagoPA, per effettuare pagamenti elettronici, SUAP, per servizi dedicati a imprese e professionisti, ANPR, per la richiesta online di certificati anagrafici.

Le dichiarazioni

Il sindaco, Roberto Mutalipassi: «Invito tutti i cittadini a visitare il nuovo portale e a esplorarne le funzionalità, certo che rappresenti un passo concreto verso una pubblica amministrazione più moderna, trasparente e vicina alle esigenze del territorio».

L’assessore delegato al PNRR, Emidio Cianciola: «Il finanziamento PNRR ha permesso al Comune di realizzare tale intervento, che rientra nel più ampio processo di innovazione digitale della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia e inclusività».

Il presidente del CST Sistemi Sud, Domenico Gorga: «Questo importante traguardo rappresenta un ulteriore passo verso il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini rispondendo pienamente agli standard di design e usabilità».

La fase di migrazione è complessa, per cui si specifica, scusandoci con i cittadini e con gli utenti, che il sito in lavorazione potrebbe essere soggetto ad anomalie o imprecisioni la cui correzione richiederà dei tempi tecnici.