Agropoli: ok a lavori al Lido Azzurro. Previste modifiche alla barriera

Il comune di Agropoli apporterà delle modifiche alla barriera antierosione posta a protezione del litorale del Lido Azzurro. Lo ha confermato l’assessore a Porto, Demanio e Patrimonio, Giuseppe Di Filippo.

La barriera del Lido Azzurro

L’opera a difesa dell’abitato era stata realizzata nel 2012 dall’amministrazione comunale allora guidata da Franco Alfieri. Un intervento necessario considerato che durante la stagione invernale, anche a causa dell’erosione del tratto sabbioso, le mareggiate avevano più volte creato danni alla strada che costeggia la costa, con le onde che lambivano le abitazioni.

La barriera ha di fatto risolto il problema dell’erosione e salvaguardato le residenze, tuttavia ha creato un altro problema: quello degli accumuli di posidonia. Ogni anno, quindi, l’Ente è costretto ad intervenire per la sua rimozione con costi ingenti per lo smaltimento. Di qui la scelta di risolvere il problema sul nascere.

Gli obiettivi

«Ci è stato consegnato già il progetto e abbiamo avviato l’iter per ottenere tutti i pareri per realizzare delle opere di abbassamento e la chiusura completa della scogliera – ha spiegato l’assessore Di Filippo – Siamo convinti che in questo modo la posidonia non entrerà nella baia nelle quantità che vediamo ora, ma si fermerà davanti ai massi e la corrente la porterà altrove. In questo modo la balneazione al Lido Azzurro è preservata e garantita».

Una volta completato l’iter progettuale e ottenuti i necessari nulla osta, l’amministrazione comunale potrà valutare l’avvio degli interventi che andrebbero a risolvere una problematica ormai atavica.