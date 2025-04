Agropoli: nasce una nuova agenzia assicurativa del Gruppo Reale Mutua: ecco “Greco & Stifano SRL” | VIDEO

Reale Mutua rafforza la propria presenza nel territorio cilentano con l’apertura di un nuovo ufficio commerciale ad Agropoli, in via Alcide De Gasperi 36. A guidare la nuova sede sarà Bartolomeo Stifano, figura di riferimento per il territorio e responsabile operativo del punto, che fa capo all’Agenzia Principale di Vallo della Lucania, gestita dalla società Greco & Stifano srl, con gli Agenti Capo Procuratori Mauro Greco e Immacolata Stifano.

I punti di forza

Ma questa inaugurazione rappresenta molto più dell’apertura di un ufficio: è un vero e proprio presidio di fiducia e mutualità, un punto d’incontro umano in un mondo sempre più digitalizzato. In un’epoca in cui le relazioni si fanno virtuali, Reale Mutua sceglie di investire sulla prossimità, sull’ascolto e sul legame con le persone, riaffermando così la sua identità di compagnia assicurativa italiana in forma di mutua — la più grande del Paese.

Le dichiarazioni

“Essere mutualistici significa mettere al centro le persone e non i profitti. Con questa nuova sede vogliamo essere ancora più vicini ai cittadini di Agropoli e dei comuni limitrofi, offrendo consulenza reale, protezione concreta e una presenza stabile nel quotidiano”, dichiarano congiuntamente Mauro Greco e Immacolata Stifano.

L’ufficio di Agropoli non sarà soltanto un punto assicurativo, ma un presidio territoriale capace di offrire supporto concreto nelle scelte che riguardano la protezione della famiglia, dell’abitazione, dell’attività lavorativa e dell’impresa. Un luogo dove il contatto umano torna al centro del rapporto tra cliente e assicuratore, in un’ottica di sostenibilità, fiducia e sviluppo locale.

Con questo nuovo investimento, Reale Mutua e l’Agenzia Greco & Stifano ribadiscono il proprio impegno verso un modello assicurativo vicino alle esigenze reali delle persone, contribuendo alla crescita del Cilento non solo economicamente, ma anche socialmente e culturalmente.