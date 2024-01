Agropoli, Mine vaganti di Ferzan Ozpetek al “De Filippo”: ecco chi sono gli attori in scena

Sabato 13 gennaio Francesco Pannofino presenterà al Cineteatro “De Filippo” di Agropoli “Mine vaganti”. Con lui in scena Loredana Cannata, Erik Tonelli e Carmine Recano, quest’ultimo reduce dal successo di “Mare fuori”. Appuntamento alle ore 20.45. Si tratta del quarto spettacolo in abbonamento dell’ottava stagione teatrale della struttura comunale, diretta da Pierluigi Iorio. Lo stesso verrà riproposto anche il giorno successivo, domenica 14 gennaio, alle ore 18.00 (fuori abbonamento).

La trama

Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento di uno dei titoli più amati e premiati della sua filmografia, vincitore di due David di Donatello. La famiglia Cantone, proprietaria di un grosso pastificio, ha radicate tradizioni culturali altoborghesi ed è dominata dalla figura di un padre conservatore, che desidera solo lasciare in eredità la direzione dell’azienda ai due figli. Tutto precipita quando uno dei due si dichiara omosessuale, battendo sul tempo il minore tornato da Roma proprio per rivelare la sua verità ai genitori. Una commedia vorticosa ed ironica, che tra dialoghi incalzanti e interazioni con il pubblico in sala, riesce a raccontare la nostra resistenza al cambiamento e a mettere a nudo quelle convenzioni che troppo spesso ci condizionano.

Le info utili

Biglietti disponibili su vivaticket oppure al botteghino del Cineteatro, aperto dalle ore 16.00 alle ore 20.00 il martedì, giovedì, sabato e domenica. Per informazioni il numero da contattare è il 324 7879696.