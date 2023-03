Agropoli, minaccia di darsi fuoco davanti la Figc: portato via dai carabinieri

Un uomo di 75 anni, Giovanni Formicola, ha tentato di darsi fuoco davanti alla sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) di via Gregorio Allegri a Roma. L’uomo si è presentato con una tanica di benzina e un accendino minacciando di darsi fuoco. La vigilanza privata della sede lo ha bloccato immediatamente e i carabinieri sono intervenuti subito dopo per portarlo via.

Il profilo di Giovanni Formicola

Giovanni Formicola non è un cittadino comune, ma un cittadino originario del napoletano ma residente ad Agropoli che in passato ha accusato la FIGC di avergli causato danni economici. Ex allenatore di calcio con un passato nella Lega Dilettanti, Formicola ha concentrato i suoi attacchi contro Carlo Tavecchio, l’ex presidente della FIGC, scomparso lo scorso 28 gennaio.

Altre volte davanti alla sede della FIGC

Secondo alcune fonti, l’uomo si sarebbe presentato altre volte davanti alla sede della FIGC. In una occasione, qualche mese fa, si era legato nudo davanti all’ingresso principale. Tuttavia, le fonti affermano che l’uomo non si è mai comportato in modo violento con gli esponenti della FIGC e rappresenta un rischio più per se stesso che per gli altri.

Il sequestro di liquido infiammabile e accendino

Formicola è stato fermato grazie all’intervento immediato della vigilanza privata della sede della FIGC e dei carabinieri. Durante l’operazione, sono stati sequestrati il liquido infiammabile e l’accendino che l’uomo aveva con sé.