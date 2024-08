Agropoli, Metrò del Mare: l’assessore Di Filippo annuncia novità per il mese di settembre

Sono numeri positivi quelli registrati dal Metrò del mare nella città di Agropoli dalla sua attivazione nel mese di luglio. Sempre più turisti e cittadini residenti scelgono di usufruire dell’importante servizio via mare per raggiungere le mete più belle della costiera salernitana e cilentana.

Importanti saranno anche le novità in serbo per il mese di settembre che riguarderanno i residenti della città di Agropoli e una nuova tratta che molto probabilmente sarà attivata per arrivare sull’isola di Capri avendo a disposizione uno sconto particolare, così come dichiarato dall’assessore al porto della città di Agropoli, Giuseppe Di Filippo ai microfoni di InfoCilento.