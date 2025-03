Agropoli: mega rissa durante il carnevale, due persone in ospedale

Momenti di paura durante la sfilata dei carri allegorici ad Agropoli. Intorno alle 18, mentre la carovana stava transitando in via Risorgimento, per cause ancora in via di accertamento è scoppiata una mega rissa che ha coinvolto alcuni presenti che stazionavano lungo il percorso, nei pressi di un bar.

I fatti

Urla, spintoni, calci e pugni contro un giovane. Tutto è iniziato sulla strada principale con i bambini e i loro genitori che spaventati si sono allontanati repentinamente. Successivamente i contendenti si sono dileguati nei vicoli adiacenti.

I soccorsi

È stato necessario l’intervento dei carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Giuseppe Colella e dal luogotenente Carmine Perillo, intervenire per sedare la lite. Alcuni testimoni sostengono che nel parapiglia sarebbe spuntata fuori anche un’arma da taglio, circostanza ancora non confermata.

Sul posto sono giunti anche i sanitari con un’ambulanza della Croce Rossa di Agropoli che hanno dovuto soccorrere i feriti. Uno di loro, colpito ripetutamente, è finito a terra privo di sensi. Intervenuti in suo soccorso anche Rosa Lampasona, assessore del comune di Agropoli, e il marito Michele Bosco, entrambi medici rianimatori. Per due persone si è reso poi necessario il trasferimento all’ospedale di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti.

La sfilata non è stata sospesa, sta proseguendo, e terminerà in piazza Vittorio Veneto. I caschi bianchi, agli ordini del capitano Antonio Rinaldi, hanno garantito che tutto terminasse in sicurezza. Anche nelle fasi precedenti all’episodio tutto si era svolto regolarmente, in un clima di gioia e divertimento tipico del carnevale.