Agropoli: Massimo La Porta rientra in consiglio comunale

Il consigliere comunale di Agropoli Massimo La Porta potrà rientrare in consiglio comunale e potrà farlo già questa settimana, in occasione dell’assise convocata per il prossimo 3 agosto alle ore 8:00. Dopo la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari comminata a seguito di un’inchiesta per presunte truffe nel settore della formazione, La Porta è tornato libero, pertanto potrà occupare nuovamente la sua poltrona in consiglio comunale.

Il provvedimento del Prefetto

All’indomani dell’arresto il Prefetto di Salerno aveva proceduto alla sua sospensione. A seguire la surroga nell’assemblea con Emilio Malandrino, coordinatore di Forza Italia e primo dei non eletti nelle liste a sostegno di La Porta, candidato sindaco alle ultime elezioni comunali.

La revoca della sospensione

Ora, sempre dalla prefettura, è arrivata la comunicazione della revoca della sospensione e di conseguenza Massimo La Porta potrà tornare a svolgere il ruolo di consigliere comunale.

Spetterà a lui decidere se partecipare o meno all’assise già giovedì.

Al momento da parte sua nessuna comunicazione ufficiale.