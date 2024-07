Agropoli: martedì 30 luglio la posa della prima pietra per il parcheggio di via Alighieri

Si terrà martedì 30 luglio alle ore 10.00 la posa della prima pietra per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Dante Alighieri ad Agropoli. I lavori porteranno al recupero di un’area in disuso acquisita dal Comune di Agropoli da RFI (Rete Ferroviaria Italiana).

I lavori

I lavori riguarderanno la pavimentazione stradale in asfalto, la delimitazione dell’area con recinzione tramite la creazione di muretti con ringhiera. L’ingresso al parcheggio sarà predisposto in prossimità della rotatoria in corso di sistemazione mentre l’uscita avverrà direttamente su via Dante Alighieri, in direzione del centro cittadino. Verranno realizzati circa 35 posti auto di cui 3 riservati ai disabili.

Così il sindaco Roberto Mutalipassi: «A distanza di poche settimane dall’inaugurazione del parcheggio Selvi, sull’omonima via, ci apprestiamo a realizzare una nuova area di sosta in via Alighieri, arteria stradale di collegamento tra la stazione ferroviaria e la località Madonna del Carmine. Nuovi stalli gratuiti a servizio della zona. Continuiamo nell’opera di riqualificazione di aree della città e a dotare la stessa di maggiori servizi».