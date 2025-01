Agropoli, maggioranza perde pezzi. Mutalipassi: “A giorni annunceremo la nuova compagine”

Dopo l’ultimo consiglio comunale del 30 dicembre 2024, il gruppo di maggioranza guidato dal sindaco della città di Agropoli Roberto Mutalipassi, perde pezzi. Con l’uscita dalla maggioranza del consigliere Michele Pizza, dichiaratosi indipendente, e le dimissioni del vicesindaco Vanna D’Arienzo per motivi lavorativi, il sindaco dovrà riformulare la nuova giunta.

“A breve la nuova compagine”

Il malcontento fra i banchi della maggioranza ormai è evidente, ma il sindaco Mutalipassi in un’intervista ai microfoni di InfoCilento, sottolinea : “Sto per concludere il cerchio che andrà a strutturare la nuova squadra. La maggioranza è solida e coesa. Prendiamo atto delle dichiarazioni del consigliere Pizza e le respingiamo al mittente perché ha usato dei toni duri, inaspettati e assolutamente non condivisibili, ma questa azione non ha fatto altro che rafforzare la maggioranza coesa verso il mio nome”.

Il primo cittadino, Mutalipassi, non si è, invece, espresso sulle richieste effettuate dal consigliere comunale Elvira Serra in una riunione di maggioranza. “Non mi va di dire nulla a riguardo” , e chiosa l’intervista annunciando che a breve presenterà la nuova compagine politica.

Dal canto suo, il consigliere Elvira Serra è pronta a lasciare la maggioranza qualora non vengano rispettate le “promesse” fatte in seguito al suo passaggio in maggioranza. Il consigliere Serra è in politica da 20 anni e ora si sente pronta a mettersi a disposizione dei suoi cittadini e della sua Città.