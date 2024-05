Agropoli: l’Oratorio A.S.D. Lilium organizza la prima edizione del “Festival del Giglio”

L’oratorio “A.S.D. Lilium” è lieto di annunciare la prima edizione del “Festival del Giglio”, un evento che si terrà nei giorni 1, 10 e 11 giugno 2024. Il festival, organizzato in onore dei festeggiamenti di Sant’Antonio, sarà un’occasione unica per la comunità di Agropoli per ritrovarsi e condividere momenti di gioia, divertimento e crescita collettiva.

Un programma ricco di attività

Il “Festival del Giglio” offre un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti. La manifestazione si aprirà il 1° giugno alle ore 19:00 con il “S. Antonio Art Fest: luce creativa dei giovani”. Questo evento inaugurale prevede un convegno sulla storia del Santo di Padova e la sua iconografia, seguito da una mostra di opere artistiche. Saranno esposti dipinti, disegni e illustrazioni realizzati sia da artisti locali di Agropoli che dai bambini del nostro oratorio.

Sport e Tradizione: Il Torneo di S. Antonio

Il 10 giugno, a partire dalle ore 15:30, si terrà l’ottava edizione del “Torneo di S. Antonio”, un appuntamento ormai tradizionale dedicato ai bambini. Quest’anno, il torneo vedrà la partecipazione di numerose squadre del territorio, pronte a sfidarsi in un clima di sana competizione sportiva. Il calcio d’inizio sarà dato da don Roberto Faccenda, Cappellano dell’U.S. Salernitana, simbolo di unione tra sport e spiritualità.

Spettacolo e Musica

Il festival si concluderà l’11 giugno alle ore 20:00 con una serata dedicata ai giovani, intitolata “Tra note e parole: serata magica per ragazzi”. I bambini dell’oratorio metteranno in scena uno spettacolo teatrale, seguito da una serata musicale animata dal DJ Peppe Yoshi. Sarà un’occasione per celebrare insieme i talenti dei nostri ragazzi e divertirsi con musica e spettacoli. Il “Festival del Giglio” rappresenta un importante momento di aggregazione per la comunità di Agropoli. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare e a contribuire alla riuscita dell’evento, rendendolo ancora più speciale. La presenza e il supporto della comunità e dei media sono fondamentali per il successo della manifestazione.

Le info utili

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, è possibile contattare l’oratorio “A.S.D. Lilium” via email all’indirizzo oratoriolilium@gmail.com o telefonicamente il Presidente Carmine Genua al numero 3926887484. Confidiamo nella vostra partecipazione e nel vostro prezioso supporto per rendere il “Festival del Giglio” un evento indimenticabile per tutta la comunità.