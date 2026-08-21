Agropoli, lite e presunta aggressione a una domestica: intervengono i carabinieri

Tensione ad Agropoli durante la giornata di Ferragosto. Un episodio che ha richiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Una collaboratrice domestica di nazionalità straniera ha denunciato di essere stata vittima di un’aggressione verbale e fisica all’interno di una struttura ricettiva in cui presta servizio. I fatti, accaduti sabato 15 agosto, hanno attirato l’attenzione di passanti e turisti presenti in zona, portando alla richiesta di intervento della locale stazione dei carabinieri.

Tensione in casa e l’allarme dei passanti

In base a quanto ricostruito attraverso le prime testimonianze e la denuncia presentata dalla lavoratrice, la lite sarebbe scaturita da contrasti legati proprio alle sue mansioni all’interno dell’immobile. A scatenare la furia della ex moglie del proprietario della casa, sarebbero state divergenze sulle attività di pulizia.

La vittima ha riferito ai militari di essere stata insultata e percossa in due momenti distinti della giornata. Le urla provenienti dall’appartamento avrebbero inevitabilmente attirato l’attenzione dei passanti.

Gli accertamenti dei carabinieri e le posizioni delle parti

I carabinieri della stazione di Agropoli sono giunti sul posto per identificare i presenti, calmare gli animi e raccogliere gli elementi utili a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Mentre la donna ha formalizzato le accuse parlando esplicitamente di violenze e minacce subite sul posto di lavoro, la controparte rigetta con fermezza ogni addebito, fornendo una versione diversa dei fatti. Gli accertamenti delle autorità proseguiranno per appurare quanto accaduto.