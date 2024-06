Agropoli, l’arena diventa un giallo: «Si farà nell’area mercatale»

L’Arena per grandi eventi ad Agropoli si farà, benché sembra essere diventata un giallo. Sarà allestita nell’area Mercatale. Lo chiarisce l’assessore agli eventi Roberto Apicella che nei giorni scorsi, in un’intervista rilasciata ad InfoCilento, aveva invece confermato che lo spazio scelto come location per gli eventi estivi era piazza Mediterraneo, di fronte al cineteatro.

24 ore dopo lo stesso Apicella contattava la nostra redazione evidenziando un difetto di comunicazione nel corso dell’intervista video: l’arena si farà certamente, ma nell’area mercato, in località Madonna del Carmine.

L’assessore chiedeva quindi di poter spiegare le sue ragioni e di fare chiarezza attraverso una nuova intervista, ma all’appuntamento (richiesto e concesso) per rilasciare nuove dichiarazioni non si presenterà mai.

Arena per grandi eventi ad Agropoli: il caso resta un mistero

Ad oggi, quindi, l’arena resta avvolta nel mistero. Ieri si sarebbe dovuto tenere un incontro con i mercatali per ottenere il loro assenso all’allestimento dello spazio per gli spettacoli, ma anche di questo non ci sono notizie. Non è stato più fortunato il consigliere comunale Raffaele Pesce che pure ha cercato di ottenere chiarimenti dagli uffici comunali.

È stato invece il presidente del consiglio comunale Franco Di Biasi a tentare di spazzare via ogni dubbio: «L’arena – ha precisato – si farà nell’area mercatale. Purtroppo per problemi burocratici salterà gran parte del mese di luglio». Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

Intanto iniziano a circolare anche i primi nomi, tra questi Gigi D’Alessio. L’Ente si sta muovendo anche cercando partner privati per ottenere le risorse necessarie ad organizzare grandi appuntamenti.