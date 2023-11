Agropoli, la casa comunale si illumina di blu e di viola per la “Giornata mondiale della prematurità” e per i diritti dell’infanzia

Nei giorni 16 e 17 novembre 2023 ricorre la 15^ edizione della “Giornata mondiale della prematurità” e, come ogni anno, l’Italia ed il mondo intero adotteranno un simbolo viola, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le sue istituzioni sulle nascite pretermine. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, quindici milioni di bambini ogni anno nascono prematuri e un milione di bambini muoiono a causa di questo stato di cose; alcuni di quelli che sopravvivono soffrono di danni permanenti. In Italia, ogni anno, sono circa trentaduemila i neonati pretermine.

Campagna di sensibilizzazione

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, facendo proprie le richieste da parte della “SIN” Società Italiana di Neonatologia, e “VIVERE ETS” come del ROTARY “Club Avellino Est Centenario – Distretto 2101” la casa comunale sarà illuminata di viola nelle serate di giovedì 16 e venerdì 17 novembre per sensibilizzare sul tema.

Il municipio si illumina di blu per i diritti dell’infanzia

Inoltre, aderendo all’avviso ANCI e UNICEF, il 20 novembre la casa comunale si illuminerà di blu in occasione del 34° anniversario dell’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite