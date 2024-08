Agropoli, la 15esima edizione dello Smashgame accende il Parco Pubblico | VIDEO

Grande successo per la 15esima edizione dello Smashgame ad Agropoli, il torneo di streetball tra i più attesi dell’estate in Cilento e non solo. Tantissimi appassionati e non solo hanno riempito il Parco Pubblico di Agropoli per cinque serate all’insegna del divertimento e dello sport.

Tante le categorie protagoniste: dai minijunior fino alla categoria open. Ad aggiudicarsi la vittoria del torneo sono stati i ragazzi dei “The Saletta Show” con Francesco e Raffaele Marino, accompagnati da Vincenzo e Giuseppe Salerno.